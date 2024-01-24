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لحلّ الحزب القومي فوراً... سجال الكتائب - القومي تابع!

24
JANUARY
2024
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أوضح جهاز الاعلام في حزب الكتائب أنه “طالعنا الحزب القومي اليوم ببيان رداً على رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ولم نعرف على ماذا يرد بالضبط، كما لم نعرف أي فرع من فلول القومي الذي أصدر البيان لنعلم كيف نتعاطى معه.”

وأضاف في بيان: “لم يذكر النائب الجميّل هذا الحزب او فتاته المتشرذمة بأي كلمة في خطابه بالأمس، بما يؤكد ان وراء هذا الرد مسألتين لا ثالث لهما، الاول هو استكمال الحملة التي بدأها حزب الله على الجميّل عبر توابعه الصغار والقومي جزء منهم، او استشعاره انه اصيب بالحديث عن القاتل المدان من اعلى سلطة قضائية في لبنان بقتل رئيس جمهورية، وبالتالي تبني “الشرتوني” بما يوجب حلّ هذا الحزب وفلوله فوراً ومن دون ابطاء.”

وختم: “بالحديث عن الاحجام والوزن فإن آخر من يحق الكلام عن هذا الموضوع فحتى بواسط ومحادل مشغليه لم تسعفه او تخلق له اي وزن ولو مصطنع.”

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