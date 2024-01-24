القومي يرد على سامي الجميل: "مفلس وعاجز"!

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صدر عن عمدة الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي البيان الآتي:

"يتفهم الحزب السوري القومي الاجتماعي بشكل كبير الحالة النفسية المزرية التي وصل إليها النائب سامي الجميّل نتيجة عجزه عن ترجمة مطالب مشغلّيه المتعددة، اضافة لعجزه عن مجاراة منافسيه ضمن الفريق الواحد، والذين يتفوقون عليه شعبياً وسياسياً. ويرى الحزب أنه من الطبيعي أن تخرج عن هكذا مفلس الشتائم يمينًا ويسارًا، وأن هذه الشتائم بحد ذاتها هي اهانة لمطلقها ودليل على افلاسه الكبير. ويطالب الحزب القوميين والمناصرين بعدم الانجرار وراء هكذا خطاب، وعدم حرف البوصلة عن المعركة الوجودية مع العدو، والتلهي بترهات لا تغني ولا تسمن من جوع، مع التأكيد أن مخاصمة ومهاجمة من هم دون وزن وقيمة يرفع الخصم وحده لا أكثر".