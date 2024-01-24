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"ميقاتي صبّ الزيت على النار"... بوصعب: لو كان غازي زعيتر وزيراً هل كنت تعاملتَ معه بالطريقة التي تعاملت بها مع الوزير سليم؟

24
JANUARY
2024
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اعتبر نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن لجنة المال حاولت قدر المستطاع إجراء إصلاح في الموازنة، مشيراً الى انه "فُرِض على المجلس مناقشتها بمختلف العلل وأن لا صفر عجز فيها".

ورأى بو صعب في خلال جلسة مناقشة الموازنة 2024، أن "هذه الموازنة لا تلبّي مطالب الاستشفاء والتربية ولا المؤسسات ولا القوى الأمنية ولا العسكريين".

وقال: "صحيح ان الدستور لا يفرض علينا الحوار لانتخاب رئيس للجمهورية، الا انه يجب تحكيم العقل وخوفي ان يصبح هذا المجلس شاهد زور.

واعتبر بو صعب ان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي صبّ الزيت على النار في الخلاف بين وزير الدفاع وقائد الجيش، والوزير يحاول تطبيق القانون". 

وتوجه الى ميقاتي بالقول: "لو كان غازي زعيتر وزيراً للدفاع هل كنت تعاملتَ معه بالطريقة التي تعاملت بها مع الوزير موريس سليم؟".

وشدد بوصعب على أنه "إذا لم نتحاور ولم ننتخب رئيساً فالأفضل للمجلس النيابي أن يستقيل ونجري انتخابات نيابية مبكرة".



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