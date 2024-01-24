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اشار النائب جميل السيد خلال جلسة مناقشة مشروع الموازنة، الى ان: “مسؤولية الفراغ الرئاسي تقع على مجلس النواب الذي تعطّل فيه انتخاب الرئيس في ظل انقسامات وتباينات سياسية ظاهرها داخلي وباطنها خارجي”، مضيفاً “نحن في حالة استثنائية سريالية تفوق الوصف ونتعاطى مع الحكومة اليوم بالصّراخ الإعلامي وهي تُفاوض نيابةً عن الدولة في غياب رئيس الجمهورية”.

واعتبر السيد ان “الحكومة لا تتحمل مسؤولية عدم انتخاب رئيس وهي مسؤولة عن البلد والناس وعن كل القرارات التي تخفف وتحفظ البلد”، لافتا الى ان “هذه الموزانة تسعى لـ”القرش” من جيب المواطن والحكومة كان بامكانها تحصيل الأموال من خارج جيبه”.