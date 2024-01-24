لجنة جديدة للإعلام في التيار الوطني الحر وميشال أبو نجم منسِّقاً لها

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أصدرَ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تعميماً عيّن فيه

لجنة مركزية جديدة للإعلام والتواصل، كما عيّن ميشال نجيب أبو نجم منسقاً لها.

وهنا نبذة مختصرة عن منسق اللجنة:

- صحافي وباحث سياسي

- عملَ في وسائل إعلام متعدّدة: LBC الفضائية، صحيفة "النهار"، القسم السياسي لإذاعة "صوت الغد" و"صوت المدى"، وأعدّ برامج وثائقية وسياسية لعدد من المحطات اللبنانية والعربية. كما تولى مسؤولية المدير المساعد في مركز "عصام فارس للشؤون اللبنانية"، وعملَ لاحقاً منسقاً للأبحاث في "معهد الدراسات المستقبلية"، وحالياً رئيس تحرير موقع tayyar.org، وكاتب في عدد من المواقع.

- حائز ماستر في العلوم السياسية عن "السياسة الخارجية المصرية تجاه الصراع في سوريا"، ويتابع ماستر في الإعلام من الجامعة اللبنانية.

تولّى مسؤوليات حزبية عدة في التيار الوطني الحر، آخرها في لجنة العلاقات السياسية في مكتب نائب الرئيس.