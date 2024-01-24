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هيئة السير تعلن "جدول استقبال المواطنين"

24
JANUARY
2024
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أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات - عن استقبال المواطنين خلال الأسبوع الجاري الواقع في 23-24 و25/1/2024 لإنجاز الخدمات التي تمّ الاعلان عنها سابقاً، وذلك وفق الآلية التالية:
 
أ- في المركز الرئيسي في الدكوانة:
 
- يومي الثلاثاء والاربعاء الواقع فيهما 23 و24 / 1 / 2024 من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة الالكتروني.
 
- يوم الخميس الواقع في 25 /1/ 2024 للمواطنين اصحاب السيارات / رخص السوق التي تنتهي رقم (هيكلها / تسلسلها): بــ 0/ 1/ 2 دون حجز موعد، على أن يحضر أصحاب العلاقة بالذات شخصياً (لا يقبل حضور وكلاء عنهم).
 
ب- أما في باقي الاقسام (زحلة، صيدا، النبطية وطرابلس) يُستكمل العمل وفق الآلية التّالية:
 
- يوم الثلاثاء للسيارات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسلها) : بــ 3/2/1/0
 
- يوم الاربعاء للسيارات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسلها) : بــ 6/5/4
 
- يوم الخميس للسيارات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسلها) : بــ 9/8/7.
 
كما يهمّ المصلحة تذكير المواطنين بإمكانيّة الاطلاع على الخدمات التي تقدّمها حالياً على موقع الهيئة https://tmo.gov.lb/web/panel/announcements وعلى المستندات المطلوب احضارها وفق نوع الخدمة المزمع انجازها على صفحة https://tmo.gov.lb/web/panel/info
 
علماً انّ المصلحة سوف تعلن عن توفير خدمات جديدة خلال الاسابيع المقبلة.
 
 
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