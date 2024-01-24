طرابلسي يقدم ندوة الكترونية "webinar" حول التوجيه العلمي!

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يسرّ النائب الدكتور ادكار طرابلسي دعوة الأهل والطلاب الثانويين لندوة الكترونية "webinar" حول التوجيه العلمي عبر صفحته على الفايسبوك
Edgard Traboulsi
وذلك عند تمام الساعة ٧ من مساء الخميس ٨ شباط ٢٠٢٤
المتكلمون والموضوعات:
Data Science
Corporate Communication
الدكتورة نسرين الزمّار
مديرة كلية الاعلام
الجامعة اللبنانية - الفرع الثاني
Chemical Engineering
Biomedical Engineering
البروفسور انطوان جدعون
عميد كلية الهندسة البوليتكنيك
جامعة الحكمة
Mechatronics (MTE) - Computer and Communications Engineering (CCE)
البروفسور روجيه أشقر
عميد كلية الهندسة والمعلوماتية AUST
Artificial Intelligence - Data Engineering and Analytics - Software Development
الدكتور ميلاد السبعلي
رئيس مجلس ادارة مجموعة Global Learning