طرابلسي يقدم ندوة الكترونية "webinar" حول التوجيه العلمي!

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يسرّ النائب الدكتور ادكار طرابلسي دعوة الأهل والطلاب الثانويين لندوة الكترونية "webinar" حول التوجيه العلمي عبر صفحته على الفايسبوك

Edgard Traboulsi

وذلك عند تمام الساعة ٧ من مساء الخميس ٨ شباط ٢٠٢٤

المتكلمون والموضوعات:

Data Science

Corporate Communication

الدكتورة نسرين الزمّار

مديرة كلية الاعلام

الجامعة اللبنانية - الفرع الثاني



Chemical Engineering

Biomedical Engineering

البروفسور انطوان جدعون

عميد كلية الهندسة البوليتكنيك

جامعة الحكمة



Mechatronics (MTE) - Computer and Communications Engineering (CCE)

البروفسور روجيه أشقر

عميد كلية الهندسة والمعلوماتية AUST



Artificial Intelligence - Data Engineering and Analytics - Software Development

الدكتور ميلاد السبعلي

رئيس مجلس ادارة مجموعة Global Learning