"الفترة الأبرد لغاية الآن هذا الشتاء".. تحضروا - منخفض جوي آخر أكثر برودة سيؤثر على لبنان بدءاً من هذا اليوم..

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يؤدي منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة قليلاً ورطبة فوق منطقتنا الى طقس ممطر اليوم وغداً الخميس.

وفي المقابل، سيؤثر على لبنان منخفض ثاني أكثر برودة على لبنان بدءاً من يوم الجمعة المقبل ويستمر لأيام عدة وتشتد برودته تدريجياً نتيجة تدفق رياح شمالية باردة من فوق شمال شرق أوروبا جنوباً نحو منطقتنا وتؤدي الى تدن كبير بدرجات الحرارة وستكون الفترة الأبرد لغاية الآن هذا الشتاء خصوصا مطلع الأسبوع المقبل.

ويذكر أن هناك احتمالا بأن يترافق المنخفض الثاني مع تساقط ثلوج تحت عتبة الـ١٠٠٠ متر بقليل مطلع الأسبوع المقبل، فيما الهطولات في المنخفضين تكون فعاليتها متفاوتة بين يوم وآخر من حيث الحدّة والكمية وذروتها يوم الجمعة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و١٦ درجة ساحلا، بين ٤ و١٢ درجة بقاعاً وبين ٤ و١٠ درجات على الـ١٠٠٠ متر

٢- الجو: الطقس غير مستقر وغائم اجمالاً مع تساقط أمطار رعدية تشتد أحياناً وتتساقط الثلوج على ١٦٠٠ ~ ١٧٠٠ متر

٣- الرياح: جنوبية غربية تنشط أحيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٧٠ و٩٥٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٧ hpa

٦- الرؤية: متوسطة تسوء محليا خصوصا جبلا بفعل الضباب

٧- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الخميس: الطقس غير مستقر وغائم إجمالاً وممطر أحياناً وتتساقط الثلوج على الـ ١٦٠٠ ~ ١٧٠٠متر. درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١١ و١٥ درجة ساحلا، بين ٤ و١٢ درجة بقاعاً وبين ٤ و١٠ درجات على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية سرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الجمعة: الطقس غير مستقر غائم وممطر بغزارة وتتساقط الثلوج نهاراً على الـ١٤٠٠متر وتدريجياً تلامس الـ١١٠٠ ليلا. درجات الحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٠ و١٥ درجة ساحلا، بين ٠ و١٠ درجات بقاعاً وبين ١ و٨ درجات على الـ١٠٠٠، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط أحياناً وسرعتها بين ٢٠ و٦٠ كم/س وتكون قوية جبلاً.

LBCI