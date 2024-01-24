الوطن السورية: بوحبيب: بقاء النازحين السوريين في لبنان من دون حلول يهدد أمن المنطقة واستقرارها

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الوطن السورية: اعتبر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد اللـه بوحبيب أن بقاء اللاجئين السوريين في لبنان «من دون حلول» يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وأشار بوحبيب خلال محاضرة ألقاها في «مجلس العلاقات الخارجية» في نيويورك، إلى «طلب رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر النازحين في جنيف من المفوضية العليا للاجئين البدء ببرامج تجريبية لإعادة السوريين بصورة آمنة إلى قراهم، لأن بقاءهم من دون حلول في لبنان يهدد أمن المنطقة واستقرارها».

وسبق أن تحدثت معلومات وشخصيات لبنانية رسمية عن جهات دولية ودول تعرقل عودة اللاجئين السوريين إلى أماكن إقامتهم بهدف استخدام ملفهم ورقة ضغط سياسي في محاولة لابتزاز الدولة السورية في أي مفاوضات بشأن الحل السياسي في سورية.