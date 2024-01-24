الشرق الأوسط السعودية: سوريا تستنكر الضربات الأردنية... وتُسقط مسيّرة... وعمان مستعدة للتعاون مع دمشق

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الشرق الأوسط السعودية: استنكرت سوريا الضربات التي وجهها سلاح الجو الأردني إلى بلدات ومناطق عدة على أراضيها، كان آخرها استهداف قرى في ريف السويداء الجنوبي، وتبريرها بأنها موجّهة إلى عناصر منخرطة في تهريب المخدرات عبر الحدود إلى الأردن.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان إنه «لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية التي نحاول احتواءها حرصاً على عدم التأثير في استمرار استعادة العلاقة الأخوية» بين البلدين. وأضافت الوزارة أن «التصعيد السياسي والإعلامي والعسكري في الآونة الأخيرة لا ينسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين اللجان المشتركة للبلدين».

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أفادت، في وقت سابق أمس، بأن قوات من حرس الحدود تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة بالقرب من الحدود مع الأردن. وأضافت الوزارة في صفحتها على منصة «فيسبوك»، أن القوات المسلحة السورية نجحت في تفكيك عبوات ناسفة عدة على جانب إحدى الطرق في ريف محافظة درعا.



من جهة أخرى، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، استعداد الأردن للمضيّ في التنسيق مع الحكومة السورية لوقف عمليات التهريب، ويتوقع من الأشقاء في سوريا إجراءات وخطوات عملية وفاعلة وسريعة ومؤثرة ضدهم.