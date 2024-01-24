عناوين الصحف ليوم الأربعاء 24 كانون الثاني 2024

الأخبار: مقتلة المغازي: غزة تُغرق العدو
جنبلاط: أدعم انتخاب فرنجية
لائحة أسماء جديدة لرئاستي الجمهورية والحكومة
نداء الوطن: "الخُماسية" متفائلة رئاسيّاً ومتفاهمة "على قلب واحد"
باسيل "يُمَسرِح" الموازنة: "إجر بالجلسة وإجر بالمقاطعة"!
اللواء: «حزب الله» يُلحق أضراراً بـ«قاعدة ميرون».. وواشنطن: لم نرَ انضماماً لتوسيع المعركة
بخاري في عين التينة لتفعيل التنسيق مع «الخماسية» وكتل المعارضة تشارك في المناقشات
البناء: بعد اليمن… غارات أميركية على العراق… رداً على استهداف «عين الأسد» / زلزال في الكيان بعد مقتل العشرات من الضباط والجنود في شرق خان يونس / سورية تأسف للغارات الأردنيّة وتسقط مسيَّرة: الحل بالتعاون تحت سقف السيادة /
النهار: شباط موعد إعلان "الخماسية" موقفاً رئاسياً موحداً
الجمهورية: "الخماسية" إجماع على إستعجال الرئيس
الخماسية أمام محاولة حاسمة وإلا...
?l'orient le jour: Liban, Syrie, Israël... : à qui appartiennent donc les fermes de Chebaa