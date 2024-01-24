عناوين الصحف ليوم الأربعاء 24 كانون الثاني 2024

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الأخبار: مقتلة المغازي: غزة تُغرق العدو

جنبلاط: أدعم انتخاب فرنجية

لائحة أسماء جديدة لرئاستي الجمهورية والحكومة

نداء الوطن: "الخُماسية" متفائلة رئاسيّاً ومتفاهمة "على قلب واحد"

باسيل "يُمَسرِح" الموازنة: "إجر بالجلسة وإجر بالمقاطعة"!

اللواء: «حزب الله» يُلحق أضراراً بـ«قاعدة ميرون».. وواشنطن: لم نرَ انضماماً لتوسيع المعركة

بخاري في عين التينة لتفعيل التنسيق مع «الخماسية» وكتل المعارضة تشارك في المناقشات



البناء: بعد اليمن… غارات أميركية على العراق… رداً على استهداف «عين الأسد» / زلزال في الكيان بعد مقتل العشرات من الضباط والجنود في شرق خان يونس / سورية تأسف للغارات الأردنيّة وتسقط مسيَّرة: الحل بالتعاون تحت سقف السيادة /



النهار: شباط موعد إعلان "الخماسية" موقفاً رئاسياً موحداً

الجمهورية: "الخماسية" إجماع على إستعجال الرئيس

الخماسية أمام محاولة حاسمة وإلا...

?l'orient le jour: Liban, Syrie, Israël... : à qui appartiennent donc les fermes de Chebaa