أسرار الصحف ليوم الأربعاء 24 كانون الثاني 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقفت جهات عربية ودولية أمام الإعلان السوري عن إسقاط طائرة مسيّرة عند الحدود السورية مع الأردن بالتزامن مع البيان الواضح للخارجية السورية حول الدعوة الى وقف الضربات الأردنية الجوية داخل الأراضي السورية تحت ذريعة ملاحقة التهريب والمطالبة بتفعيل أطر التنسيق الأمني لمعالجة المشاكل الحدودية والتذكير بتهريب آلاف الإرهابيين وكميات الأسلحة عبر الأردن إلى سورية وتسامح سورية حرصاً على تحسين العلاقات الثنائية. وقالت إن الأمر بات عند السعودية الآن لترك التدهور في العلاقات يتصاعد أو التدخل لاحتواء الأزمة التي تسبب بها الطلب الأميركي من الأردن للانخراط في الضغط على سورية.



كواليس

شبهت مصادر في المقاومة عملية خان يونس بعملية استهداف مقرّ الحاكم العسكري الإسرائيلي في صور التي أسفرت عن مقتل أكثر من مئة ضابط وجندي وجرح مئتين. وقالت إن النتائج متشابهة والآلية متشابهة. وقالت المصادر إن الخط البياني التصاعدي للمهارة والكفاءة للمقاومة الفلسطينية يقابله خط تراجعي في كفاءة جيش الاحتلال وأدائه؛ وهذا يعني أن إصرار قيادة جيش الاحتلال على مواصلة العمليات العسكرية سوف يتسبّب بكارثة لجيش الاحتلال يصعب احتواؤها ويبدو أن حدوثها بات قريباً، خصوصاً مع تراجع دور ألوية النخبة لصالح ألوية الاحتياط.

اللواء: أسرار

لغز

فوجئ مصرفيون، خلال اللقاء مع الحاكم بالإنابة بلغة جازمة وواثقة، خلافاً لما كان يحصل مع الحاكم السابق..

غمز

اطلق تيار لديه مرشح جدّي للرئاسة دينامية جديدة، تتعلق بحشد الصوت المسيحي خارج التكتلات المعروفة، المناوئة لمرشح هذا التيار..



همس

تتحدث جهات واسعة الاطلاع عن أن مخاطر انهيار الوضع في الجنوب احتمال يتزايد يوماً بعد يوم!



نداء الوطن: خفايا

في ندوة برلمانية؛ ورداً على سؤال حول تزويد هيئة الشراء العام بالموظفين لتتمكن من القيام بمهامها؛ أجاب رئيس الهيئة جان العلية أنّ موظفي إدارة المناقصات السابقة الذين اعتبرهم قانون الشراء العام من ملاك الهيئة، أُخذوا من الهيئة الى مكان آخر.

عُلمَ أنّ مساعيَ تُبذل لتفادي صدور موقف عن المجلس الشرعي يستنكر فيه استبعاد رئيسة الغرفة الاولى في ديوان المحاسبة القاضية جمال محمود عن لجنة الإشراف على التقرير السنوي.

ترفض كتلة شمالية خلال الإجتماعات التشاورية ربط موضوع رئاسة الحكومة برئاسة الجمهورية نظراً لحساسية الطرح ورفض المرجعيات الكبرى في الطائفة منطق المساومة وجوائز الترضية.