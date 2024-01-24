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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

دبلوماسياً، لم تسرب اي معلومات عن فحوى ما جرى بالفعل بين السفيرين السعودي بخاري والايراني اماني مجتبي، غير ان مجرد اللقاء يوضع في الخانة الايجابية، التي ستتواصل مع اللقاءات التي يجريها الرئيس نبيه بري في عين التينة مع سفراء الدول الممثلة في «اللجنة الخماسية» الخاصة بلبنان والتي ينتظر ان تعقد اجتماعاً لها في غضون ايام قليلة يرجح ان يكون في المملكة العربية السعودية في دلالة واضحة على ان المملكة بدأت تتعاطى مع الملف الرئاسي اللبناني بالمباشر.



واعلن سفير مصر في لبنان علاء موسى ان اللقاء مع الرئيس بري هو للتأكيد ان الموقف في الخماسية واحد وموحد.



وكان تأجل اللقاء الخماسي الذي كان مقرر عقده امس لوقت لاحق، وتردد ان السفيرة الاميركية جونسون لم ترتب مواعيدها للمشاركة في الاجتماع.