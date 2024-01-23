لبنانيا..الوضع على حاله من الانتظار المميت

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تكبَّدَ الجيشُ الاسرائيلي في الساعات الاخيرة خسائرَ كبيرة نسبياً، ولاسيما في خان يونس وميحطِها، ما رفعَ عددَ قتلاه منذ بدء الاجتياح البري لغزة الى ما فوق المئتين. وفي الموازاة، وعلى وقع تهديداتها المستمرة، تقدمت اسرائيل باقتراح هدنة لشهرين مقابل الافراج عن جميع الرهائن. اما لبنانيا، فالوضع على حاله من الانتظار المميت. فلا حل الجنوب يتقدم، ولا الحلول الداخلية تتحرك، ولاسيما رئاسيا، على رغم الكلام عن حراك جديد للجنة الخماسية، وحركة متجددة للسفراء.

وفي غضون ذلك، ينشغل النواب في الساعات المقبلة باقرار موازنة يدرك الجميع ان اثرها سيكون محدودا على مستوى الاصلاح المالي والنهوض الاقتصادي، مع الاقرار بدور لجنة المال والموازنة في تنقيح الصيغة الحكومية التي شابها اكثر من عيب جوهري.

واليوم، خصص تكتل لبنان القوي إجتماعه الدوري الذي ترأسه النائب جبران باسيل وخصص إجتماه للبحث في موضوع جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة وإقرار قانون الموازنة للعام 2024. وقرّر التكتل ربط استمرار مشاركته في الجلسة وفي التصويت على الموازنة وموادِها بمجريات الجلسة، حيث ستكون لرئيس التكتل كلمة في الجلسة، يحدّد فيها موقف التكتل السياسي العام ممّا يحصل في فترة الفراغ الرئاسي ومن جلسة الموازنة بالذات.