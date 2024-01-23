الجيش: توقيف 14 شخصا في عكار والبقاع لارتكابهم جرائم مختلفة

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي: "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت دوريات من مديرية المخابرات تؤازر كل منها وحدة من الجيش 14 شخصا، وفقا لما يلي:

- ٦ مواطنين في بلدة برج العرب – عكار لتورطهم في إشكال حصل في البلدة بتاريخ 21/1/2024، وضُبطت في حوزتهم أسلحة حربية وذخائر وأعتدة عسكرية.

- ٣ مواطنين و٤ سوريين في بلدة بريتال – البقاع لتورطهم في أعمال سرقة، وضُبطت في حوزتهم سيارات ودراجات نارية مسروقة، إضافة إلى كمية من حشيشة الكيف ومواد مخدرة وأعتدة عسكرية.

- الفلسطيني (م.ه.) لإقدامه على نقل أسلحة حربية ثقيلة، وضبطت في حوزته قواذف مضادة للدروع.

وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".