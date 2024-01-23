مجلس القضاء الأعلى يلوح بالمساءلة!

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أصدر مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 23/1/2024 البيان الآتي:

تعقيباً على ما حصل في محيط قصر العدل اليوم، وما نقلته وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية من تعرّض لبعض القضاة، والتشهير بهم،

يهم مجلس القضاء الاعلى ابداء الآتي: