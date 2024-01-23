هل تلامس الثلوج ال1000 متر؟

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أعلنت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية "lari" في بيان، عن "هطول أمطار متفرقة اليوم الثلاثاء ولغاية الجمعة، مع تساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر، حيث تصل جبهة باردة، ويستمر هطول الامطار مع تساقط الثلوج على 1200 متر وربما البقاع".

وأشارت الى أن "درجات الحرارة ستنخفض أيضا الاثنين والثلاثاء في 29 و30 الحالي، بحيث يستمر هطول الامطار وتتساقط الثلوج على 1000 متر وربما البقاع".

وأكدت أن "لا داعي للهلع، فليس هناك من رياح قوية أو ثلوج كثيفة جدا أو عواصف كالتي تشهدها الولايات المتحدة الاميركية. إنما 3 منخفضات الواحد تلو الآخر وأبرد من الآخر، وهذا أقل من طبيعي لمثل هذه الفترة من السنة. ويحتمل تشكل الجليد بدءا من الاثنين 29 الحالي، على الطرقات التي تعلو 1200 متر".

وطلبت "Lari" اتباع ارشاداتها التي أعلنت عنها سابقا.