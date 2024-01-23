إخلاء وإقفال شارع في بيروت... والسبب!

A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، بيان جاء فيه: "السّاعة 11:00 من يومي الأربعاء والخميس 24 و25-1-2024، سيُعقَد في مجلس النّواب جلسة عامّة لدراسة وإقرار مشروع الموازنة العامّة لعام 2024".

وأضاف البيان، "لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلّيّاً طيلة فترة انعقاد الجلسة اعتباراً من الساعة 6:00 صباحاً من التاريخين المذكورين، وحتى الانتهاء".

ووفق البيان، "يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام".