بري بحث مع سفيري السعودية ومصر في المستجدات محليا واقليميا موسى: ما يواجهه لبنان يستوجب الإسراع في إنتخاب رئيس للجمهورية

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري، حيث تم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين.



السفير المصري

واستقبل بري سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان علاء موسى، حيث تناول البحث تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان والعلاقات الثنائية بين لبنان وجمهورية مصر العربية ، إضافة الى الاستحقاق الرئاسي وعمل اللجنة الخماسية.



بعد اللقاء تحدث السفير موسى الى الإعلاميين:” تشرفت اليوم بلقاء دولة الرئيس نبيه بري وهي زيارة تأتي في إطار حرصي الدائم على التواصل معه ومع القوى السياسية كافة.



واضاف : “وقد تناولنا مجمل الاوضاع في المنطقة وما يحدث من تطورات وتأثيرها وتفاعلها على المنطقة وعلى دولها خاصة على مصر ولبنان، وقد استمعت الى تقييمات دولته ورؤيته للمستقبل وطرحت عليه أيضا تقييمنا. وتناولنا أيضا مسألة الشغور الرئاسي ودور اللجنة الخماسية وخارطة عملها في المستقبل وتبادلنا الآراء حول هذا الامر وكلها باذن الله سوف تؤدي الى اشياء إيجابية سوف تظهر في المستقبل القريب ان شاء الله”.



ردا على سؤال حول أسباب تأجيل موعد سفراء اللجنة الخماسية مع الرئيس بري ؟ أجاب السفير المصري : في الحقيقة اللقاء مع دولة الرئيس اليوم هو فرصة للتأكيد أن الموقف في “الخماسية” موقف واحد وموحد وأمس التقيت دولة الرئيس ميقاتي ونقلت له نفس الرسالة وكما عبرت في اكثر مناسبة ان موقف “الخماسية” على قلب رجل واحد وفقط في ما يتعلق بإجتماع اليوم من قبل “الخماسية” اللقاء تم تأجيله الى الفترة المقبلة، وذلك في إطار إجتماعات إخرى لسفراء “الخماسية” مع مختلف القوى السياسية من أجل ترتيب مواعيد السفراء فقط لترتيب مواعيد السفراء ، وهذا امر طبيعي يحصل بما يخص جدول ارتباطات السفراء وهذا سوف يتم تداركه ومراعاته في المستقبل. ونحن في الحقيقة نسعى لترتيب لقاء لسفراء الخماسية سريعا. وهذا الإجتماع لا يهدف للحديث حول تناقضات، بالعكس يتحدث حول المشتركات وخريطة طريق لعمل الخماسية”.



وحول ضرورة فصل الملف الرئاسي عن ما يجري في قطاع غزة ؟ أجاب موسى :”أقول من طبيعة الأمور أن أي دولة في العالم يجب أن يكون لها رئيس وفي الظروف المشددة والحرجة يتطلب أكثر هذا الامر، وبالتالي نحن نرى أن ما يحصل في المنطقة وما يواجهه لبنان ودول المنطقة من تحديات يستوجب الإسراع في إتمام هذا الإستحقاق وهو إنتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن”.



