صليبا: لا أقبل أن أناقش موازنة غير دستورية

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سألت النائبة نجاة صليبا في تصريح في المجلس النيابي: "في هذه الاوضاع وفي ظل الحروب وتفكك الدولة، لماذا يريدون إقرار الموازنة، لأن الضرائب القديمة لم تعد تكفيهم، والضرائب في الموازنة تزداد. لو كان يهمهم المواطن فلا يعطونه 3 أضعاف الراتب. هناك المرامل والكسارات والاملاك العامة التي لا تدفع الاموال، كما هناك امتيازات للشركات ويجب ايقاف الصناديق التابعة لزبائنها".

ودعت صليبا الى "ضبط التهريب واسترداد الأموال"، وقالت: "إنه آخر المطاف، سيقرون موازنة بدولرة الدولة. وماذا عن قطع الحساب. ويقولون باسم الدستور إنهم يريدون حماية المواطن. هذه بدعة جديدة، فليس هناك وطن من دون محاسبة".



وقالت: "لا أقبل أن أناقش موازنة غير دستورية، وأدعو الى تطبيق الدستور بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية".