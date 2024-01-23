سهرة صلاة في “الذكرى المئويّة الثالثة لإعادة الشركة الكنسيّة بين الكنيسة الروميّة الأنطاكيّة وكنيسة روما” في كاتدرائية المخلص في مونتريال -كند

اقيم في كاتدرائية المخلص للروم الملكيين الكاثوليك في مونتريال ولمناسبة الذكرى المئويّة الثالثة لإعادة الشركة الكنسيّة بين الكنيسة الروميّة الأنطاكيّة وكنيسة روما (1724-2024) سهرة صلاة حملت عنوان: “انطاكيا مدينة في السماء” ترأسها سيادة المطران ميلاد الجاويش راعي ابرشية كندا للروم الملكيين الكاثوليك وشاركه فيها السفير البابويّ في كندا المونسنيور إيفان يوركوفيتش، سيادة المطران مارتان لاليبرتيه راعي أبرشيّة Trois-Rivières ورئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك في كيبيك، سيادة المطران بول-مروان تابت راعي ابرشية كندا للموارنة، سيادة المطران أنطوان ناصيف راعي ابرشية كندا للسريان الكاثوليك، سيادة المطران الآن فوبير المطران المعاون في مونتريال، سيادة المطران أثناسيوس إيليّا باهيى راعي ابرشية كندا للسريان الأرثوذوكس، قدس المونسنيور بيار موراي أمين عام مجلس الأساقفة الكاثوليك في كيبيك، ولفيف من الكهنة، بحضور قنصل لبنان العام أنطوان عيد، النائب في البرلمان الكندي فيصل الخوري، رئيس بلديّة سان لوران آلان دوسوزا، رئيسة بلديّة Ahuntsic-Cartierville إيميلي تويي، رئيس بلديّة Ville Mont-Royal بيتر معلوف، رئيس المعارضة في بلديّة مونتريال عارف سالم أعضاء البلديات ألين ديب، راي خليل، أنطوان طيّار، وفانا نازاريان، رئيس جمعيّة كاتدرائيّة المخلّص السيّد جو شلهوب، رئيس واعضاء نادي زحلة مونتريال، رئيس وأعضاء تجمّع مسيحيّي الشرق الأوسط (RCMO)، اهل الصحافة وحشد من المؤمنين.
كلمة البطريرك يوسف العبسي
وفي كلمته توقف الجاويش عنذ اهمية هذه المناسبة التي تهدف الى ادخال الفرح الى قلب المخلص ومما قاله: “نجتمع اليوم في سهرة الصلاة هذه، تحت سقف كاتدرائيّة المخلّص، وفي قلوبنا رغبة واحدة وهي أن نُفرح قلب المخلّص بأن نحبّ بعضنا بعضًا وبأن نكون جميعُنا واحدًا، كما هو واحدٌ مع أبيه السماويّ.
اسمحوا لي، بدايةً، أن أرحّب بسعادة السفير البابويّ في كندا المونسنيور إيفان يوركوفيتش، في سهرة الصلاة هذه التي فيها نحتفل بالذكرى المئويّة الثالثة على إعادة الشركة الكنسيّة بين الكنيسة الروميّة الملكيّة الأنطاكيّة وكنيسة روما (1724-2024). حضوركم بيننا، يا سعادة السفير، مع أمينَي سرّ السفارة، هو علامة حسّيّة على تمسّك كنيستنا الملكيّة الشديد بالإيمان الكاثوليكيّ واعترافًا منها بأبوّة الأب الأقدس الروحيّة.
وتابع يقول: “أن نحتفل بالذكرى المئويّة الثالثة على إعادة الشركة الكنسيّة بين الكنيسة الروميّة الملكيّة الأنطاكيّة وكنيسة روما هو أبعد من أن يكون يوبيل فرح، خصوصًا أنّ الانقسام الذي حصل في القرن الثامن عشر، في قلب الكنيسة الروميّة الملكيّة الأمّ، بين الروم الكاثوليك والروم الأرثوذوكس قائمٌ دائمًا. هذه المناسبة أراها بالأحرى وقفة ضمير وإعادة قراءة لحضورنا الكنسيّ، لأفراحنا وآلامنا، لأمجادنا وخطايانا. لن نحتفل باليوبيل كاملًا إلّا عندما نحقّق إرادة الربّ، الأعزّ على قلبه، ألا وهي أن يكون أبناؤه كلّهم واحدًا في المحبّة وفي الشهادة للإنجيل.
أنطاكيا هي الأرض التي فيها وُلدَت كنيسة يسوع، هي حقل بشارة الرسل الأوّل، هي بطريركيّة الأجداد العظيمة التي امتدّت من جنوب آسيا الصغرى إلى فلسطين مرورًا بسوريا ولبنان والأردنّ وسائر المشرق. من هذه الأرض المباركة نحن أتينا وخرجنا. أنطاكيا هي الكنيسة الأولى، النَضِرة دائمًا، الشابّةُ دائمًا، التي تتعالى فوق الانقسامات. هي الكنيسة التي، بفضل موقعها الجغرافيّ المتوسّط عند مفترق الحضارات القديمة، عرفت أن تجمع تيّارات لاهوتيّة وفكريّة مختلفة: فمنها انطلق بولس في إرساليّاته نحو الأمم، وفيها أيضًا وَجدَ بطرس المحافظ ملجأً ومَوئلًا”.
لقد قالها يومًا القدّيس باسيليوس الكبير بطريقته الفصيحة: “هل يوجد في العالم أعظم من كنيسة أنطاكيا؟ إذا عادت إلى الوئام فكلّ الجسم يتّخذ صحّته من الرأس السليم” (الرسائل 66، 2). من إنطاكيا بالذات يخرج “نور الشرق”، إذا أردنا أن نستعير من البابا يوحنّا بولس الثاني تعبيره الرائع، أي ذلك الطريق الذي يقود إلى الوحدة المسيحيّة الشاملة.
أنا راهب وكاهن وأسقف مخلّصيّ، خرجتُ من الرهبانيّة الباسيليّة المخلّصيّة التي من رحمها وُلدَت كنيسة الروم الملكيّين الكاثوليك في القرن الثامن عشر. مؤسّس الرهبانيّة المخلّصيّة المطران أفتيميوس الصيفي كان رائد الإيمان الكاثوليكيّ في بطريركيّة أنطاكيا الروميّة وأشرس المدافعين عن الوحدة مع روما، الأمر الذي لم يوفّر عليه الاضطهادات في ذلك الزمان. انتمائي الرهبانيّ هذا لا يمنعني من أن أعتقد أنّ انقسام سنة 1724 جاء نتيجة مسيرة تاريخيّة معقّدة تتّسم، عند كِلا الطرفَين الكاثوليكيّ والأرثوذكسيّ على السواء، بكثير من عدم الفهم وسوء الفهم والتحجّر والجهل والعشوائيّة والمنافسة والطموح غير المحدود والقوميّة العمياء… أنطاكيا، التي أصاب جسمُها الهُزال بسبب الفتح العربيّ والمناحرات الداخليّة، وقعت ضحيّة صراع بين أكبر كنيستَين شقيقتَين، حاول كلّ منهما أن يجرّها إلى معسكره: الكنيسة الغربيّة في روما والكنيسة الشرقيّة في القسطنطينيّة”.
أنطاكيا، “مدينة الله”، تستحقّ منّا حاليًا طريقة جديدة في رؤية الأمور، مقاربةً جديدة في قراءة التاريخ وفي العمل من أجل الوحدة المنشودة. ليس الأمر على طريقة “نحن وأنتم”، بل “نحن ونحن”؛ ولا أن نحبسَ الآخر ضمن إطارات جامدة وتسميات عفا عنها الزمن، مثل “نحن مستقيمو الرأي وأنتم الهراطقة”، في حين أنّنا “جميعَنا انقساميّون” كما قال يومًا المطران إلياس الزغبي. أنطاكيا تستحقّ منّا جرأة في أن نبحث عن طرق جديدة تقود إلى الوحدة.
أن تكون كاثوليكيًّا هو قبل كلّ شيء أن تكون مسيحيًّا عالميًّا، عضوًا في كنيسة الله التي تنتشر في أربع أقاصي الأرض هو أن تعيش التنوّع في قلب الوحدة؛ هو أن تستفيد من الغنى اللّامتناهي من تيّارات الكنيسة الفلسفيّة واللّاهوتيّة المتنوّعة؛ هو أن تبقى منفتحًا على التغيير، على استنباط طرق جديدة تطبّق فيها كلمة الله في عالم اليوم؛ هو خصوصًا أن ترفض أن تنغلق ضمن تَعالٍ غشيم أو تطرّف أعمى. أن تكون كاثوليكيًّا هو أن تعرف كيف تستوعب الجميع في قلب الله.
وأن تكون أرثوذكسيًّا هو قبل كلّ شيء أن تمتلك استقامة قلب وتستقرّ في المسيح. هو فخامة في المحبّة، وليس فخامة في أداء الصلاة والترنيم فحسب. الأرثوذوكسيّة هي أوّلًا، كما يقول المطران جورج خضر الأرثودوكسيّ الذي لا غشّ فيه، “انغماس في المسيح” أكثر ممّا هو انغماس في الطقوس. الطقوس إنّما هي طريق نحو المسيح، وإن لم تكن كذلك فستصبح طريقًا إلى تفخيم الذات”.
أنطاكيا ليست أرضًا فحسب، ولا تاريخًا ولا بطريركيّة فقط. هي قبل كلّ شيء قيمةٌ علينا أن ننقلها إلى أبنائنا، خصوصًا هنا في المهجر: قيمة أن تكون أوّلًا مسيحيًّا، مسيحيًّا فحسب من دون أيّ إضافة أخرى، أن تكون رسوليًا في إيمانك، عالميًّا في روحك، أصيلًا في تجذّرك في المسيح، مجنونًا في محبّة الربّ وفي محبّة أمّه مريم العذراء والدة الله. آمين”.
وفي الختام عُرض فيلم خاص بالمناسبة حمل عنوان “رعايا من قلب” من إخراج الأب تيودور زخّور.