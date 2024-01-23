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الحجار: تعديل المشروع المتعلق ببرنامج "امان"على طريق الحل!

23
JANUARY
2024
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إجتمع  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار قبل ظهر اليوم في السرايا. 
وقال الحجار بعد الاجتماع:"استكملنا البحث في موضوعين الاول يتعلق ببرنامج "امان" وتخطي العقدة المتعلقة بالنص الذي أصدره مجلس النواب بشأن تعديل المشروع،  ونحن على طريق الحل، وهو ما اقترحه دولة الرئيس سيكون مقبولا، وسيتم تحضير النقاط الضرورية في الاسبوع المقبل.
اما بالنسبة الى موضوع  الاسر الاكثر فقرا فقدمت لدولته  اقتراحا بالنسبة للعام 2024، وتم التوافق مع دولته بشأن الالية وسيتم ارسال الاقتراح الى الدول المانحة لبدء تطبيقه في العام 2024 وخلال الايام المقبلة سيتم توضيح الية الدفع للاسر الاكثر فقرا.

سفيرة الاتحاد الاوروبي
وإستقبل رئيس الحكومة سفيرة الاتحاد الاوروبي ساندرا دو وال ، في حضور مستشار رئيس الحكومة السفير بطرس عياكر.
 وقد أطلعت  السفيرة  دو وال رئيس الحكومة على التحضيرات لانعقاد المؤتمر الثامن للنازحين السوريين في بروكسل.

سفير ارمينيا 
كما استقبل رئيس الحكومة سفير ارمينيا في لبنان فاهان اتابكيان وعرض معه العلاقات الثنائية.

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