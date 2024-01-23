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ثلوج وأمطار تنتظرنا هذا الاسبوع!

23
JANUARY
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد فترة قبل الظهر، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر، ويتوقع حدوث بعض الأنفراجات خلال النهار.

وجاء في النشرة التالي:

الحال العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز حاليا جنوب غرب تركيا يقترب تدريجيا ويؤدي الى طقس ماطر بغزارة أحيانا، مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة وانخفاض في درجات الحرارة، وثلوج على المرتفعات حتى بعد ظهر يوم الخميس حيث يخف تأثيره . ومن المتوقع ان يتعرض لبنان اعتبارا من فجر يوم الجمعة الى منخفض جوي اخر مصدره البحر الأسود اطلقت عليه مصلحة الارصاد الجوية اسم دانيلا "Daniella" مترافق برياح قطبية اشد برودة حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل اضافي وملموس، مما يؤدي الى تدني مستوى تساقط الثلوج نهاية الأسبوع.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم اجمالا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا اعتبارا من الظهر مع حدوث عواصف رعدية وتساقط لحبات البرد، ومن المتوقع ان تتشكل السيول على الطرق مساء لذا نحذر من انجرافات في التربة. تنشط الرياح وتشتد كما تتساقط الثلوج على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد فترة قبل الظهر، وتتساقط الثلوج على المرتفعات, ويتوقع حدوث بعض الأنفراجات خلال النهار.

الخميس: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات ، تهطل أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة خلال الفترة الصباحية وتتساقط الثلوج على المرتفعات. تخف حدة الأمطار بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة لتعود وتتساقط بغزارة مع حدوث عواصف رعدية ليل الخميس/الجمعة مع وصول المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية قطبية اشد برودة حيث تبدأ فعالية العاصفة الثلجية (Daniella) و تتساقط الثلوج على المرتفعات.

الجمعة: غائم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، تهطل أمطار غزيرة وعنيفة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، ومن المتوقع تشكل السيول على الطرق مع انجرافات بالتربة، تتساقط الثلوج على المرتفعات خلال النهار.

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