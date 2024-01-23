بجرم السرقة... توقيف شخصين في محلّة كورنيش المزرعة

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة, اليوم الثلاثاء, البلاغ التّالي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، وبنتيجة المُتابعة والرّصد، تمكّنت إحدى دوريات مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، بتاريخ 19/01/2024 من توقيف شخصين، في محلّة كورنيش المزرعة، على متن دراجة آليّة، سُرِقَت من محلّة طريق الجديدة بتاريخ 14/01/2024، وهما السّوريّان: م. ا. ع. (مواليد عام 1997) مطلوب بجرم سرقة سيّارات، وعدم نقل هويّة, ع. ك. (مواليد عام 1982)".



وأضاف, "بتفتيشهما، ضبط بحوزتهما كميّة من المخدّرات عبارة عن: /13،5/ حبّة "كبتاغون" كميّة من مادّتي الماريجوانا، وحشيشة الكيف. أقنعة، وأدوات تستخدم بعمليات السّرقة والسّلب (قطّاعات، ومفكّ براغي)".



وختم البلاغ: "أُعيدت الدرّاجة الآليّة إلى مالكها، وأودع الموقوفان مع المضبوطات القطعة المعنيّة، للتّوسّع بالتحقيق معهما، عملاً بإشارة القضاء المختص".