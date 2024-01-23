living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - ميقاتي وكلام الليل والتناقض: أريد رئاسة الحكومة في العهد الجديد!

23
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خاص tayyar.org -


على جري عادته، يقول رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي شيئًا في الليل، لكن كلام الليل لا يلبث أن تمحوه أولى لمسات النهار.
ففي مقال اشبه بمقابلة اجراها الزميل المخضرم عماد مرمل في صحيفة "الجمهورية"، قال حرفيًا إنه لم تعد لديه طموحات سلطوية ولا يسكنه هاجس العودة الى رئاسة الحكومة (..) وأن طموحه للمرحلة المقبلة، بعد خروجه من رئاسة الحكومة، هو ان يتفرّغ كلياً لإدارة "جمعية العزم والسعادة" الاجتماعية في طرابلس (أسّسها مع شقيقه طه عام 1988)، وان يمتنع عن العودة إلى السلطة".


وما كاد النهار يطلع حتى بادر المكتب الإعلامي لميقاتي الى نفي كلامه الى الزميل مرمل، وكاد يتّهمه باختراع المقابلة، فيما مرمل معروف بمهنيته وبأنه على تواصل مباشر مع رئيس الحكومة.


وكان ميقاتي قد باشر منذ نهاية الأسبوع الفائت سلسلة لقاءات مع زملاء صحافيين هدفها الوحيد نفي تهمة التشيّع السياسي، الى جانب التسويق لأمْرين متناقضين تماما بما يعكس شخصيته المركّبة:


١-مراكمة النقاط الإيجابية لدى الثنائي الشيعي استجابة لرغبته في حجز مكان له في العهد الرئاسي الجديد على رأس الحكومة المقبلة.


٢-السعي الى اعادة ما انقطع في علاقته مع السعودية، تحديدا نتيجة التصاقه بالثنائي الشيعي. وليس خافيا التصنيف العربي الذي يضعه في خانة المعادي. وهو في مقابلته اليوم في "نداء الوطن" كاد يحتفل لمجرّد أن الموعد مع سفراء المجموعة الخماسية طلبه مكتب السفير وليد البخاري.


يُشار الى أن موعد سفراء الخماسية مع ميقاتي عاد وأرجئ كما كل اللقاءات التي كانت محددة لهم أنفسهم بين اليوم وغد، بفعل الرغبة في مزيد من التشاور على مستويات القرار في العواصم الخمس.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   