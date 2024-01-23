بعد مقتل 21 جنديّاً في غزة، هكذا علّق الرئيس الإسرائيليّ!

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قال الأميرال دانيال هاغاري المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الثلثاء إنّ 21 جندياً إسرائيلياً قتلوا في غزة بعد أن أصابت قذيفة صاروخية مبنى كانوا يتواجدون فيه.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أن عشرة جنود إسرائيليين قتلوا خلال قتال عنيف بغزة في آخر 24 ساعة.

ونقلت وسائل إعلام رواية للجيش الإسرائيليّ مفادها أنّ "قوات هندسة تابعة للجيش قامت بزرع متفجّرات في مبنيين لتفجيرهما ضمن عمل الجيش على إنشاء شريط فاصل داخل القطاع على طول الحدود، وبينما كانت القوة داخل المبنيين تعرّضت القوة لإطلاق "آر بي جي" مما أدّى إلى تفعيل المتفجّرات التي زرعتها القوة وانهيار المبنيين على الجنود".

وأضاف: "عدد الجنود القتلى ليس نهائياً ويجري الاتصال بعائلات جنود آخرين".

إلى ذلك، وصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي المعارك في خان يونس بالقاسية جدّاً.

بدوره، قال الرئيس الإسرائيلي: "صباح صعب على التحمّل في حرب لا يوجد أعدل منها".

وفي هذا الشأن، أعلنت "سرايا القدس" أنّها قامت بتفجير "دبابة صهيونية بعبوة ثاقب في محور التقدّم غرب خان يونس محيط الحي الياباني".

كما أعلنت "كتائب القسام" عن "تدمير ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105 بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

وأكّد وزير الدفاع الإسرائيلي أنّ سقوط قتلى من الجيش ضرورة حتميّة لتحقيق أهداف الحرب.

وأضاف: "هذه حرب ستحدد مستقبل إسرائيل للعقود القادمة وسقوط جنودنا وصية لتحقيق أهداف الحرب".

أمّا وزير المال الإسرائيلي: فقال: "أخبار مفجعة ونتعهّد بألّا يذهب سقوط أبنائنا في غزة سدى".