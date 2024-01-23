living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد مقتل 21 جنديّاً في غزة، هكذا علّق الرئيس الإسرائيليّ!

23
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال الأميرال دانيال هاغاري المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الثلثاء إنّ 21 جندياً إسرائيلياً قتلوا في غزة بعد أن أصابت قذيفة صاروخية مبنى كانوا يتواجدون فيه.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أن عشرة جنود إسرائيليين قتلوا خلال قتال عنيف بغزة في آخر 24 ساعة.

ونقلت وسائل إعلام رواية للجيش الإسرائيليّ مفادها أنّ "قوات هندسة تابعة للجيش قامت بزرع متفجّرات في مبنيين لتفجيرهما ضمن عمل الجيش على إنشاء شريط فاصل داخل القطاع على طول الحدود، وبينما كانت القوة داخل المبنيين تعرّضت القوة لإطلاق "آر بي جي" مما أدّى إلى تفعيل المتفجّرات التي زرعتها القوة وانهيار المبنيين على الجنود".

وأضاف: "عدد الجنود القتلى ليس نهائياً ويجري الاتصال بعائلات جنود آخرين".

إلى ذلك، وصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي المعارك في خان يونس بالقاسية جدّاً.

بدوره، قال الرئيس الإسرائيلي: "صباح صعب على التحمّل في حرب لا يوجد أعدل منها".

وفي هذا الشأن، أعلنت "سرايا القدس" أنّها قامت بتفجير "دبابة صهيونية بعبوة ثاقب في محور التقدّم غرب خان يونس محيط الحي الياباني".

كما أعلنت "كتائب القسام" عن "تدمير ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105 بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

وأكّد وزير الدفاع الإسرائيلي أنّ سقوط قتلى من الجيش ضرورة حتميّة لتحقيق أهداف الحرب.

وأضاف: "هذه حرب ستحدد مستقبل إسرائيل للعقود القادمة وسقوط جنودنا وصية لتحقيق أهداف الحرب".

أمّا وزير المال الإسرائيلي: فقال: "أخبار مفجعة ونتعهّد بألّا يذهب سقوط أبنائنا في غزة سدى".

 

 

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   