قطع الاتصالات عن غزة للمرة العاشرة..

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تحدث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، إسحق سدر، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن حجم الضرر الذي لحق قطاع الاتصالات في قطاع غزة عقب الحرب.

وأوضح وزير الاتصالات الفلسطيني أنه جرى قطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن القطاع، الإثنين، للمرة العاشرة على التوالي، لافتا إلى أن الشبكات تضررت بشكل فادح جراء الحرب الراهنة.

وقال سدر إن "قطع خدمات الاتصالات عن غزة له تداعيات كارثية بالنظر إلى تعطيل العمليات الإغاثية والإنسانية في وقت يعد الناس في حاجة ماسة لتلك الخدمات".

وشدد على أن انقطاع الاتصالات يؤثر كذلك على الاتصال بطواقم الهلال الأحمر والإسعاف والدفاع المدني والتنسيق فيما بينهم، وبالتالي فقد المزيد من الأرواح في ظل استمرار القصف والعمليات العسكرية الإسرائيلية.