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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024

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الأخبار: خانيونس: أيام إسرائيل الأصعب

ملف أمل شعبان يفجّر خلاف المستقبل - الاشتراكي

 

 

 


البناء: قصف أميركي ‫على صنعاء‬‎ رداً على استهداف الأنصار سفينة نقل عسكرية أميركية / المقاومة تفجّر ثلاثة مبان في خان يونس بكتيبة وجيش الاحتلال يعترف بالعمليّة/ غالانت ينفي مبادرة لوقف النار من طرف واحد: نواصل الحرب إذا توقف لبنان

 

 

 

 

نداء الوطن: "بروتوكول" جونسون يؤجّل جولة "الخماسية" على القيادات
"الحزب" يطلب "القرب رئاسياً" من بكركي

 

 

 



اللواء: تنسيق أميركي - فرنسي لاحتواء التصعيد جنوباً.. والاحتلال يواصل استهداف القرى جواً
بخاري في عين التينة اليوم بعد «لقاء الخيمة».. والتيار العوني يفقد التأثيرت على نصاب الموازنة

 

 

 

 

النهار: برمجة سياسية واسعة لـ "الخماسية" الأسبوع المقبل

 

 

 

 


الجمهورية: "الخماسية" تتحول سداسية للحل الرئاسي
ميقاتي يطمح إلى الإعتزال؟

 

 

 


l'orient le jour: Le Hezbollah face à la guerre des espions

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