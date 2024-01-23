عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024

الأخبار: خانيونس: أيام إسرائيل الأصعب
ملف أمل شعبان يفجّر خلاف المستقبل - الاشتراكي
البناء: قصف أميركي على صنعاء رداً على استهداف الأنصار سفينة نقل عسكرية أميركية / المقاومة تفجّر ثلاثة مبان في خان يونس بكتيبة وجيش الاحتلال يعترف بالعمليّة/ غالانت ينفي مبادرة لوقف النار من طرف واحد: نواصل الحرب إذا توقف لبنان
نداء الوطن: "بروتوكول" جونسون يؤجّل جولة "الخماسية" على القيادات
"الحزب" يطلب "القرب رئاسياً" من بكركي
اللواء: تنسيق أميركي - فرنسي لاحتواء التصعيد جنوباً.. والاحتلال يواصل استهداف القرى جواً
بخاري في عين التينة اليوم بعد «لقاء الخيمة».. والتيار العوني يفقد التأثيرت على نصاب الموازنة
النهار: برمجة سياسية واسعة لـ "الخماسية" الأسبوع المقبل
الجمهورية: "الخماسية" تتحول سداسية للحل الرئاسي
ميقاتي يطمح إلى الإعتزال؟
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