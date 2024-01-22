وفد من التيّار التقى وزير التربية.. وهذا ما تم التطرّق إليه

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التقى وفد من التيّار الوطني الحر ضم منسّق عام قطاع المهن المحامي فادي الحاج ومسؤول المكتب التربوي النقيب رودولف عبّود ومنسّق هيئة أساتذة الجامعة اللبنانية في المكتب التربوي الدكتور حسّان العكرة وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي.

وجرى البحث بمواضيع الساعة التربوية ومنها ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية وقد طالب المجتمعون باعتماد معايير واضحة وشفافة تحفظ حق الاساتذة المتعاقدين وتراعي مصلحة الجامعة كصرح تربوي وطني.

كما أبلغ الوفد وزير التربية بموقف التيار المؤيّد "لاتفاق الشرف" الذي جرى التوقيع عليه برعاية الحلبي بين اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين بما يضمن حقوق المعلمين المتقاعدين والذين هم في الخدمة وكذلك يؤمّن استمرارية المدارس الخاصة.

كذلك تطرق المجتمعون إلى الملفات ذات الصلة وكيفية تحسين أوضاع الاساتذة والمعلمين في القطاع التربوي الرسمي بما يضمن استمرارية العام الدراسي، وتم الاتفاق على ضرورة متابعة كافة المواضيع التربوية لما فيه خير الجسم التربوي والتعليمي.