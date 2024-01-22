"نيويورك تايمز": لهذه الأسباب لا تريد إيران توسيع الصراع!

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إيران تواصل تطوير قوتها العسكرية، لكن ذلك لا يعني أنها تريد توسيع رقعة الصراع في الشرق الأوسط. هذا ما انتهى إليه كل من الباحثان راي تكية وراؤول غيرشيت في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الإثنين.

واعتبر الباحثان أن السبب في ذلك عائد للأسباب الداخلية في إيران، ومن أبرزها تمتين الشرعية والعقوبات والمصاعب الإقتصادية، وذلك في موازاة دعمها الفصائل من اليمن إلى لبنان وغزة والعراق. وقد استذكر الباحثان الأزمة التي حصلت في إيران مع الإحتجاجات على ما عرف بأزمة حجاب المرأة.

ويعمل تكية كباحث في "مجلس العلاقات الخارجية" المعروف بتأثيره وأبحاثه عن السياسة الخارجية الأميركية، في حين أن غيريشت هو باحث مقيم فيما يعرف ب"مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات".

إعداد فريق رصد tayyar.org