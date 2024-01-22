بعد الاتفاق مع وزارة التربية... بيان من نقابة المعلمين

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صدر عن نقابة المعلمين البيان الآتي:

بناء على الاتفاق الذي تم توقيعه في وزارة التربية، ويقضي بالتزام اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بتمويل صندوق التعويضات بمبلغ ٦٠ مليارًا شهريًا من أجل زيادة رواتب الأساتذة المتقاعدين بنسبة ستة أضعاف، تعلن النقابة أن يوم غد الثلاثاء ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٤ هو يوم تدريس عادي في المدارس الخاصة، مع حرصها التام على تنفيذ هذا الاتفاق بما يضمن حصول الزيادة على رواتب الأساتذة المتقاعدين ابتداء من نهاية هذا الشهر. وتتعهّد بمتابعة النضال من أجل تحسين ظروفهم المعيشية إلى حين إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تحفظ كرامة جميع المعلّمين.