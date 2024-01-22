"الحد الأدنى من الرعاية الوقائية والصحية"... هذا ما كشفه عبدالله

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عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء نظام الرعاية الصحية الشاملة الالزامية، جلسة قبل ظهر اليوم الاثنين في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور الأعضاء النواب.

وقال عبد الله بعد الجلسة: "بدأنا اليوم مناقشة مواد الاقتراح بعدما خصصنا جلستين للنقاش العام حول أطر هذا النظام، الذي يهدف الى تأمين الحد الأدنى من الرعاية الوقائية والصحية لجمهور كبير من الشعب اللبناني لا يملك تغطية صحية في الصناديق الضامنة".

وأضاف، "الروحية التي تم فيها النقاش اليوم كانت إيجابية تهدف إلى تعزيز الحماية الصحية للمواطن اللبناني، وأنجزنا اليوم بعض المواد وسنستمر".



وتابع، "اعتقد ان مشوارنا سيكون طويلاً، لأننا نناقش التفاصيل في كل مادة ليأتي هذا النظام متكاملاً وشاملاً في إطار تغطيته الوقائية والصحية".

وأردف، "في المبدأ سنستفيد من خبرات وتجارب كل الدول المشابهة ونأخذ في عين الاعتبار واقعنا وإمكانات البلد الصحية مع التركيز على أهمية المراكز الصحية الاولية وإعطاء الأفضلية والأولوية للمستشفيات الحكومية".

وختم عبد الله: "واذا كان من الضرورة لبعض التعديلات على الاقتراح الذي قدمناه كلقاء ديمقراطي في هذا الموضوع، سنستكمل هذا النقاش ويجب ان نكون أكثر سرعة، لان الاولوية اليوم في ظل الازمة الاقتصادية الاجتماعية الكبرى، أن يكون هناك أنظمة تؤمن الامن الاجتماعي".