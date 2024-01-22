سليم التقى فرونتسكا: لايجاد حل دائم وعادل في المنطقة!

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التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان يوانا فرونتسكا. وجرى في خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في البلاد لا سيما أوضاع المؤسسة العسكرية والتطورات على الحدود الجنوبية اللبنانية.

واكدت فرونتسكا " التزام الأمم المتحدة المستمر بمساعدة لبنان في المجالات كافة لا سيما دعم الجيش اللبناني وتمتين التعاون والتنسيق بين وحدات الجيش وقوات" اليونيفيل".

واطلعت فرونتسكا وزير الدفاع على الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة لخفض التصعيد.

بدوره، قدر الوزير سليم "عاليا "مواقف الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس من الصراع في المنطقة وجهوده من أجل خفض التصعيد.

واكد" وجوب ان يسعى المجتمع الدولي لوقف النزاع وسفك الدماء في غزة وايجاد حل دائم وعادل في المنطقة".