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"دفاعًا عن الدستور"... نقابة المالكين تتقدم بشكوى أمام مجلس شورى الدولة ضد خطوة ميقاتي برد قانون الإيجارات

22
JANUARY
2024
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دفاعًا عن الدستور،ومنعًا للتعدي على صلاحيّات رئيس الجمهورية، إحقاقًا للحقّ، وفي محاولة صادقة للعودة إلى احترام عمل المؤسسات الدستورية، ودفاعًا عن العمل التشريعي ومساره الدستوري، ورفعًا للظلم عن فئة تضرّرت من خطوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والتي ضرب فيها عرض الحائط مواد الدستور، كما وتجاهل فيها آراء النواب وكبار الدستوريّين في لبنان، وكي لا تصبح خطوة ردّ القوانين عبر رئاسة الحكومة سابقة خطيرة قد تتكرّر، وتتكرّر معها عمليّة مصادرة صلاحيات أخرى لرئيس الجمهورية، تتقدّم غدًا الثلاثاء ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٤ الساعة التاسعة والنصف صباحًا، نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، ومجموعة من المالكين القدامى المتضرّرين، بشكوى أمام مجلس شورى الدولة، ضدّ خطوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بردّ قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية إلى مجلس النواب.

نقابة المالكين

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