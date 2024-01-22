"فتح حرب كبرى مع لبنان"... صحافي يكشف عن تخوف في أوساط كبار ضباط الجيش الفرنسي

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كتب الصحافي تمام نور الدين عبر حسابه على منصة "اكس":

تخوف في أوساط كبار ضباط الجيش الفرنسي مِن امكانية قيام إسرائيل بفتح حرب كبرى مع لبنان ، يعتقد كبار ضباط الجيش الفرنسي أن الفِرَق و الألوية التي تسحبها إسرائيل من غزة و تجهيزيها من جديد كي تكون في مواجهة لبنان . العدد الغير مسبوق من المأذونيات التي يتم اعطائها للجنود المتواجدين على الجبهة مع لبنان و القول لهم "ارتاحوا جيدا ، عند عودتكم سيكون لديكم عمل كبير ". يقرّ الضباط الفرنسيون أن الطرف اللبناني المعني مباشرة بالحرب اي حزب الله ليس بعدوانية إسرائيل ، و إن الأخيرة هي الأكثر عدوانية و كانّها تريد الحرب مع لبنان . لذالك ، ارسل ماكرون وزير الدفاع إلى إسرائيل