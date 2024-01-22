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سليم عون: إقتراحنا إحالة مشروع الموازنة بصفة المعجل المكرر يحافظ على صلاحية رئيس الجمهورية

22
JANUARY
2024
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كشف النائب سليم عون عبر "صوت كل لبنان" أن "قرار مشاركة نواب تكتل لبنان القوي في جلسات مناقشات الموازنة سيتخذ بعد اجتماع للتكتل يوم غد"، واضعاً ثلاثة احتمالات "إما المشاركة والمناقشة، وإما المشاركة واتخاذ موقف وتسجيله وإما عدم المشاركة في الجلسة".

وأكد عون أن "نواب التكتل تقدموا باقتراح لإحالة مشروع الموازنة بصفة قانون معجل مكرر كما درسته لجنة المال والموازنة"، موضحاً انه "تغيير في الشكل وليس في المضمون ولكنه من موقع الحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية".

وقال: "ليس من المفروض التسليم بفكرة ان يختصر رئيس مجلس الوزراء الحكومة بشخصه في غياب رئيس للجمهورية".

وعن حركة الموفدين، قال عون: "للأسف لا بصيص امل والأمور تراوح مكانها ولا تقدم خطوة واحدة يبنى عليها".

واستبعد "أن يثمر حراك اللجنة الخماسية عن أي نتيجة في ظل عدم الاتفاق الداخلي"، معرباً عن أسفه لاعتماد القوى اللبنانية على الخارج بل استدعائه للتدخل في شؤوننا الداخلية".

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