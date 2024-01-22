"الجيش الإسرائيلي": 3 صواريخ أطلقت من لبنان سقطت بمنطقة مفتوحة

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: أعلن «حزب الله» اللبناني، اليوم (الاثنين)، إن عناصره استهدفت قوة إسرائيلية في محيط ثكنة زرعيت في الجليل الأعلى، مشيراً إلى أنها «كانت تتحضر لتنفيذ هجوم داخل لبنان».

وذكر في بيان، أن الاستهداف جاء بالأسلحة الصاروخية، مشيراً إلى إيقاع إصابات وصفها بالمؤكدة في صفوف القوة الإسرائيلية.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي، إن 3 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان هذه الليلة قد سقطت في منطقة مفتوحة غير مأهولة قرب شوميرا.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الصواريخ تسببت في انطلاق دوي صفارات الإنذار في المنطقة، التي وصفتها بأنها تجمع لمئات الأشخاص في منطقة الجليل الأعلى في شمال إسرائيل.