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أسرار الصحف ليوم الأثنين 22 كانون الثاني 2024

22
JANUARY
2024
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
تصف مصادر أمنية ما يجري على الحدود الأردنية مع سورية بحرب حقيقية يصعب تصديق ربطها بما تقوله السلطات الأردنية بأنها مواجهة لجماعات تهريب المخدرات فهي بدأت بهذا الشكل الصاخب بما يوازي ما تفعله الغارات الإسرائيلية بالتزامن مع طوفان الأقصى وكأنّها جزء من الردّ الأميركي على الطوفان ضد محور المقاومة باستهداف سورية من الأميركي والتركي والإسرائيلي والأردني وتحريك جبهة النصرة وداعش لمقايضة التهدئة في جبهات المحور المساندة لغزة بالتهدئة في سورية. واللافت حسب مصادر دبلوماسيّة، أن الأردن تجاهل وجود لجان تنسيق أمنيّة للحدود كان يمكن تفعيلها إن كان حريصاً على معالجة ما يصفها بمشاكل التهريب.


كواليس

يعتقد مصدر دبلوماسي أن دعوات الإدارة الأميركية لحكومة الكيان بالقبول بالدولة الفلسطينية كمخرج من الحرب والتي تقوم على ربط القبول الإسرائيلي بالدولة الفلسطينية بجائزة التطبيع السعودي الإسرائيلي غير واقعية، لأن هذا الربط وهمي. فالمعضلة الكبرى في تحديد عن أي دولة فلسطينية نتحدث ومن هو الشريك الفلسطيني القادر على قبولها لأن جوهر الدولة يتقرّر على ضوء تحديد مصير المستوطنات في الضفة الغربية ومصير القدس وما يطلبه أكثر الفلسطينيين اعتدالاً لا يمكن لأي إسرائيلي قبوله، وما يطلبه اكثر الإسرائيليين اعتدالاً لا يمكن لأي فلسطيني قبوله.

 

 

 


اللواء: اسرار

لغز
يقوم سفير عربي بارز بجولة زيارات على رؤساء سابقين، ويمكن أن تسفر زيارته إلى رئيس سابق عن مفاجأة من العيار الثقيل!


غمز
يتعمّد طرف سياسي معيّن إطلاق إشاعات بين الحين والآخر، عن وصول موفد خليجي إلى بيروت لمتابعة الجهود الرئاسية، في حين يكون الموفد المقصود يقوم بمسؤولياته الرسمية في بلاده!


همس
إعتبر وزير ناشط أن التوافق على رئيس «حيادي» لا ينتمي إلى أي فريق سياسي، ولا يُسبب «نقزة» لحزب الله، يمكن أن يُنهي الشغور الرئاسي!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

تفاجأ عدد من النواب خلال اجتماع مشترك بحديث نائب تغييري ينتقد دائماً مسألة اللجوء إلى السفارات، وبقدرته على التواصل مع عدد من السفراء الذين تربطهم به علاقة جيدة بحجة ملاحقة الاستحقاق الرئاسي.

 

تسعى الهيئات الاقتصادية الى فرض معالجة خاصة للأجراء الذين يتقاضون أجورهم بالدولار، بحيث يتحدّد لهم سعر صرف خاص لاحتساب الضريبة على الرواتب والأجور لإعفاء الأجراء من الشطور المرتفعة وسعر صرف خاص لاحتساب تعويض نهاية الخدمة فيتهرّب أرباب العمل من احتساب مبلغ التسوية على أساس سعر الصرف الرائج.

 

يحاول وزير التربية إقناع القوى المسيحية بالقبول بصيغة شبه متوازنة لملف التفرّغ بعد شطب عدد كبير من متقاعدين ذوي انتماء طائفي واحد.

 

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