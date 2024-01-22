عناوين الصحف ليوم الأثنين 22 كانون الثاني 2024

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الأخبار: المرحلة الثالثة: المقاومة أكثر شراسة

من قال إن «حزب الله» لا يريد الحرب بأيّ ثمن؟



تصعيد العدوّ جنوباً: اغتيالات بالطيران وتهديد بالحرب

اللواء: مفاوضات تبريد الجبهة الجنوبية تسابق خديعة «الهدنة» المنفصلة!

الخماسية تطلق مساعيها بلقاء برّي.. وباسيل يضع شروطاً للمشاركة في جلسات الموازنة

النهار: "استدراج" إسرائيلي متدحرج عبر تصعيد الاغتيالات

نداء الوطن: الجنوب إلى التدمير والاغتيالات وإسرائيل تقترح هدنة لتبرير الحرب

الكنيسة: الأولوية لانتخاب رئيس ولا قضية أعدل من قضية لبنان



البناء: غارة إسرائيلية تغتال ضباطاً من الحرس الثوري في دمشق.. وإيران تتوعّد بالرد/ يديعوت عن بايدن لنتنياهو: ستحمل الفشل الاستراتيجي الأكبر في تاريخ «إسرائيل»/ حزب الله ينفي علاقة ملف الرئاسة بجبهة الجنوب ويؤكد قدرة غزة على النصر



الجمهورية: "الخماسية" تباشر تحركها في بيروت

نتياهو يرفض شروط حماس



?l'orient le jour: A-t-on franchi le seuil de l’embrasement régional