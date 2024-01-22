عناوين الصحف ليوم الأثنين 22 كانون الثاني 2024

الأخبار: المرحلة الثالثة: المقاومة أكثر شراسة
من قال إن «حزب الله» لا يريد الحرب بأيّ ثمن؟
تصعيد العدوّ جنوباً: اغتيالات بالطيران وتهديد بالحرب
اللواء: مفاوضات تبريد الجبهة الجنوبية تسابق خديعة «الهدنة» المنفصلة!
الخماسية تطلق مساعيها بلقاء برّي.. وباسيل يضع شروطاً للمشاركة في جلسات الموازنة
النهار: "استدراج" إسرائيلي متدحرج عبر تصعيد الاغتيالات
نداء الوطن: الجنوب إلى التدمير والاغتيالات وإسرائيل تقترح هدنة لتبرير الحرب
الكنيسة: الأولوية لانتخاب رئيس ولا قضية أعدل من قضية لبنان
البناء: غارة إسرائيلية تغتال ضباطاً من الحرس الثوري في دمشق.. وإيران تتوعّد بالرد/ يديعوت عن بايدن لنتنياهو: ستحمل الفشل الاستراتيجي الأكبر في تاريخ «إسرائيل»/ حزب الله ينفي علاقة ملف الرئاسة بجبهة الجنوب ويؤكد قدرة غزة على النصر
الجمهورية: "الخماسية" تباشر تحركها في بيروت
نتياهو يرفض شروط حماس
?l'orient le jour: A-t-on franchi le seuil de l’embrasement régional