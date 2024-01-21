بالصور: حادثة خطيرة في لبنان.. تم تصويرهما عاريين بعد خطفهما!

كشفت صفحة " وينية الدولة " عن حادثة خطيرة مفادها :" عملية خطف زوجين من لبنان اثناء محاولة سفرهما بطريقة غير مشروعة من لبنان.

بناء على معلومات خاصة الى وينية الدولة، اختطفت اللبنانية لينا كركور ا. والسوري مازن محمد ح. اثناء محاولتهما السفر عبر الطرق غير شرعية من قبل عصابة منظمة تعمل في مجال الاتجار بالبشر بعدما تم وعدهما بالسفر الى ايطاليا مقابل مبلغ مالي كبير.

وقد علمت وينية الدولة ان عائلتي ايوازيان وحواج قد تلقوا صور صادمة للمختطفين وهما عراة وهددوا بقـ.تـلهما في حال لم تقم العائلة بدفع مبلغ مالي وقدره خمسة وعشرونالف دولار أميركي.

هذا وتنشط عصابات الخطف مقابل الفدية في لبنان وتستغل ضعف ووهن الاجهزة الامنية اللبنانية لتنتشر كالفطر وخاصة بين اللاجئين السورين الراغبين في الحياة في اوروبا."