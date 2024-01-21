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استذكرت الدامور وزغرتا الهجومين اللذين شنتهما فصائل فلسطينية مقربة من سوريا في ذلك الوقت على البلدتين، في كانون الثاني ١٩٧٦. وقد نجح المهاجمون في تهجير أهل الدامور بعد ارتكاب مجزرة بحق الأهالي، أما في زغرتا فقد تم صد الهجوم.

ففي الدامور شارك النائبان غسان عطالله وفريد البستاني في قداس تم إحياؤه للمناسبة، ووضعا أكاليل باسميهما وباسم هيئة قضاء الشوف وهيئة الدامور في التيار الوطني الحر.

وفي زغرتا وضع النائب طوني فرنجية إكليلاً من الزهر على ضريح شهداء البلدة و"المردة"، وكتب على "إكس": "في 21 كانون الثاني 1976 توحّدنا بوجه الهجوم و الخطر و بوجه من تآمر على زغرتا الزاوية، فحافظنا على هوّية بلدنا.

وأضاف فرنجية: "بالدماء والشهداء هُزم كلّ معتدٍ على زغرتا كما كلّ متخاذل.

هجوم اليرموك" محطّة بطولة ووطنية وقداسة رسّخت نهج "وطني دائماً على حق".

الخلود لشهدائنا الأبطال!"