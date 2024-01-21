اليوم الـ107 من العدوان على غزة: شهداء وجرحى وتدمير مربعات سكنية

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استشهد وأصيب عشرات المواطنين، اليوم جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ107 على التوالي.

ونقلت "وفا"، إن ثلاثة مواطنين استشهدوا جراء قصف طائرات الاحتلال المركبة التي كانوا يستقلونها في سوق اليرموك بمدينة غزة.

وأفادت المعلومات الطبية، باستشهاد وإصابة عدد من المواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في حي الزيتون، شرق مدينة غزة.

وأضافت أن عددا من الشهداء ارتقوا وأصيب آخرون برصاص قناصة الاحتلال في منطقة الكتيبة جنوب غرب مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال حي المنارة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وشنت طائرات الاحتلال غارات على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون، في قصف لطائرات حربية استهدف حي الامل غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة، كما قصفت الزوارق الحربية سواحل مدينتي دير البلح، وخان يونس في قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن مدفعية الاحتلال تواصل منذ عدة ساعات قصف محيط مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة.