مسؤول العلاقات الاعلامية في “الحزب” محمّد عفيف: لن نقايض رئاسة الجمهورية بتهدئة جنوب لبنان

A + A -

مسؤول العلاقات الاعلامية في “حزب الله” الحاج محمد عفيف، وردا على سؤال في ما يخص الضغوط الفرنسية لفصل مسألة جنوب لبنان عن الاستحقاق الرئاسي؟ وهل ستتوسع الحرب في جنوب لبنان قال في حديثٍ صحافيٍ :“بالتحليل البسيط يوجد ما يكفي من الأسباب للذهاب الى الحرب، ويوجد ما يكفي من الأسباب لعدم الذهاب الى الحرب، والأرجح حاليا هو عدم الذهاب الى الحرب، ولكن لا يوجد رابط لغاية الآن بين ما يحصل في غزّة وفي جبهة الجنوب وبين موضوع رئاسة الجمهورية، ولا نقبل أن تحصل مقايضة بين رئاسة الجمهورية والحرب في غزّة”.

وأضاف: “إن هذا الأمر ليس مطروحا بالأصل، ولا نقبل به، ولم يحك معنا أحد في هذا الموضوع، ولا يوجد له اي أساس من الصحة بل تمّ خلقه من بنات أفكار أحدهم، إذ اعتبر بأن “حزب الله” إذا تحول الى رابح في حرب غزة فسوف يأخذ مرشحه لرئاسة الجمهورية.

هذا له علاقة بالصراع السياسي الداخلي، ولكن لم تأت أية مبادرة ولم تطرح أية فكرة من نوع أنه نتيجة حرب غزّة يجب مقايضة الوضع في جنوب لبنان مقابل رئاسة الجمهورية، هذا ليس مطروحا على الاطلاق”.