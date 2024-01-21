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الوطن السورية: داهم مسلحو دورية عسكرية مشتركة بين قوات «التحالف الدولي» الذي تقوده قوات الاحتلال الأميركي، ومسلحين من «قسد»، منزلاً لأحد وجهاء مدينة الشحيل بريف دير الزور الشرقي واعتقلوه في المدينة ذاتها من دون معرفة التهم الموجهة إليه واقتادوه إلى أحد الأفرع الأمنية، حسب ما ذكرت مصادر إعلامية معارضة.

إلى ذلك ذكرت المصادر أن شاباً أصيب بجروح بليغة إثر شجار بين أفراد عائلتين سرعان ما تطور إلى اقتتال عشائري مسلح وذلك في بلدة الكبر بريف دير الزور الغربي، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة «قسد» حيث نقل المصاب إلى المشفى لتلقي العلاج.