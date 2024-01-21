عناوين الصحف ليوم الأحد 21 كانون الثاني 2024

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النهار: بين المزة والبازورية.. التصعيد الأعنف لحرب الاغتيالات الإسرائيلية

الأنباء الكويتية: السفيران الأميركي والفرنسي يبحثان توحيد جهود اللجنة

التصعيد الإسرائيلي سيّد الموقف «جنوباً».. ومصادر تتوقع اجتماعاً لـ «الخماسية» في القاهرة أو بيروت قريباً

الشرق الأوسط السعودية: غوتيريش: الجميع يجب أن يعترف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته



الوطن السورية: عدوان إسرائيلي على مبنى سكني في المزة وشهداء مدنيون ومستشارون إيرانيون … دمشق: لن يزيدنا إلا إصراراً على الوقوف في وجه المخططات الصهيونية.. وطهران: لن يبقى من دون رد