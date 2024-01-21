نجاة فريق RT من غارة "إسرائيلية" استهدفت طريقا عاما جنوبي لبنان

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روسيا اليوم: أفادت مراسلتنا بأن فريق RT نجا بأعجوبة من غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بستان مطل على طريق عام بين بلدة البازورية وبرج الشمالي في عمق جنوب لبنان.



وأكدت مراسلتنا أنه تم منع فريق RT من التصوير، في وقت توجهت فيه سيارات الإسعاف إلى منطقة الحادث التي تقع ضمن قضاء صور وتبعد عن أقرب نقطة حدودية نحو 17 كم، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأضافت أن حالة من الهلع أصابت المتواجدين في المنطقة المزدحمة بالسيارات والمارة خاصة من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن إسرائيل وسعت غاراتها في العمق اللبناني، حيث استهدفت في وقت سابق بمسيّرة طريق الزهراني التي تبعد عن الناقورة نحو 20 كم.