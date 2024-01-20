إصلاحان أهم من الرئيس

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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

باستثناء علامة الأمل التي جسدها امس رفع موزاييك قديس لبنان مار شربل في الفاتيكان، غالبية الاخبار اللبنانية المحلية تدفع الى الاحباط.

فالجنوب مشتعل، حيث سُجلت اليوم ضربة اسرائيلية لافتة في البازورية، في موازاة العملية التي نفذها العدو في دمشق…

اما الاستحقاقات الداخلية، فمعلّقة على وقف النار غير القريب في غزة.

وفي هذا الاطار، كشف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اليوم ان التواصل مع حزب الله في الملفات الداخلية محدود ومتقطّع.

وفي الملف الرئاسي، جزم رئيس التيار بعدم انتخاب سليمان فرنجية وقائد الجيش لاسباب مبدئية، مضيفا ان لديه اسماء عدة يمكن الاتفاق عليها… الا في حالة واحدة هي اعطاء اللبنانيين اللامركزية الادارية والمالية الموسعة والصندوق الائتماني والاتفاق على برنامج الحكم في العهد الجديد، فعندئذ امشي بكليهما، اكد باسيل.

اما ترهل المؤسسات، فعلى حاله، من دون ان تنفع معه كل محاولات الترقيع والهرب الدائم الى الامام من مواجهة جوهر المشكلة، وعنوانُه الاصلاح بشقّيه القضائي والسياسي.