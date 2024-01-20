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درغام التقى المفتي زكريا: نضع كل إمكاناتنا لمعالجة وضع حلبا

20
JANUARY
2024
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التقى عضو تكتل لبنان القوي النائب أسعد درغام مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا في دار الافتاء في حلبا، بحضور رئيس صندوق الزكاة في عكار الأستاذ أسامة الزعبي، رئيس إتحاد بلديات نهر الأسطوان عمر الحايك، رئيس إتحاد بلديات جرد القيطع عبد الاله زكريا، ومشايخ الدار. وكانت مناسبة للتطرق الى الأوضاع العامة في المحافظة، وتحديدا وضع حلبا ــ مركز محافة عكار، عقب التوتر الأمني الذي حصل مؤخرا والذي تسبب بالاعتداء على آليات القوى الأمنية وأعمال تكسير وتخريب وتسكير للطرقات.

وشدد النائب درغام على دور المفتي زكريا في ضبط الأمور وتحسين واقع مركز المحافظة، مؤكدا أن دار الافتاء تجمع كل الأطياف العكارية، لذلك نعول على دورها في تقريب الأمور ومعالجتها بالكلمة الحسنة. واضعا كل إمكاناته بتصرف دار الافتاء بهدف ضبط الأمور وعودة حلبا منارة لكل عكار.

من جهته شدد المفتي زكريا على أن المطلوب الاستماع لصوت العقل، مؤكدا أننا تحت سقف القانون، وجل ما نطلبه حضور أقوى للدولة ومؤسساتها الأمنية، ويجب تثبيت الأمن ولا يجوز ترويع الآمنين، ويجب تصحيح مسار الأمور كي لا تتغلب الفوضى على الأمن، مؤكدا أن سلسلة لقاءات تمت مع الأمنيين ومحافظ عكار عماد لبكي مطالبة بقيام الأجهزة الامنية والعسكرية بواجبها لفرض الأمن والاستقرار.
وحمل المفتي زكريا النائب درغام رسالة الى كبار المسؤولين الأمنيين وعلى رأسهم وزير الداخلية بإيلاء حلبا الاهتمام اللازم وعقد إجتماع طارئ لوضع آلية لمعالجة الأمور وخطة إنقاذ تجعل من حلبا منارة ونقطة لقاء وعيش مشترك بين المسلمين والمسيحيين.

من جهتهم، تمنى الحاضرون أن تبقى حلبا وجهة جميع العكاريين وأصحاب الرساميل للاستثمار والعمل بعيدة عن الاشكالات والتوترات الأمنية.

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